Primeiro paraense a defender a Seleção Brasileira de Basquete ganha busto no Mangueirinho

O ex-jogador de basquete paraense Edyr Góes foi homenageado com um busto no Mangueirinho, entregue pelo governador Helder Barbalho. O O tributo ocorreu durante a abertura oficial da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Um maiores atletas da modalidade da história no estado, Edyr, que morreu em 2013, vítima de câncer, foi o primeiro paraense a vestir a camisa da Seleção Brasileira de Basquete.

Edyr Góes defendeu o Brasil em 1961, no Campeonato Luso-Brasileiro. O paraense chegou a ser convocado também para vestir a camisa verde e amarela no Mundial de 1962, mas foi impedido por ter contraído malária. Edyr brilhou nas quadras principalmente entre os anos 50 e 60.

O tributo foi idealizado por outro talento do basquete paraense nos anos 1960, Nelson Maués, que também brilhou com as camisas do Paysandu e do Clube do Remo. Com o apoio de vários atletas e ex-jogadores, Nelson tomou a iniciativa de solicitar a homenagem a Edyr Góes, que faleceu aos 72 anos.