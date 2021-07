Prefeitura de Salinópolis vai ajudar garoto que vendia chocolate na praia para disputar competição de jiu-jitsu

Após viralizar na rede social por vender chocolate na praia para disputar competição de jiu-jitsu, o menino Ilan Figueiredo, de 10 anos, conhecido como Gasparzinho, conseguiu o apoio da Prefeitura de Salinópolis. Tudo começou quando o garoto criou uma conta no Instagram para “anunciar” a venda dos chocolates na praia do Atalaia. O objetivo era arrecadar dinheiro para disputar o Campeonato Norte-Nordeste de jiu-jitsu, marcado para os dias 24 e 25 deste mês, em São Luís (MA). Essa foi a forma que o menino e o pai, Ivaldo Figueiredo, encontraram para pagar as despesas da viagem, já que, até a manhã de hoje, não tinham nenhum patrocínio.

A história mobilizou várias pessoas, que chegaram a fazer doações, minimizando a necessidade do garoto de precisar ficar tantas horas na praia. De acordo com Ivaldo, boa parte do valor necessário para o torneio no Maranhão já foi arrecadado, mas a família ainda pretende angariar mais dinheiro, já vislumbrando o Mundial da categoria, marcado para agosto, em Fortaleza-CE.

Agora, o dinheiro arrecadado poderá ser usado para melhorar ainda mais as condições de treino, se assim eles quiserem, e não será mais necessário vender chocolate na praia.

Isso porque o prefeito de Salinópolis, Kaká Sena, comunicou que vai ajudá-los. Antes de incentivar a promoção do esporte, ele foi visitá-los e garantiu que vai custear a passagem, hospedagem e também ajeitando o local de treino, já que Ilan treina na sala de casa em um pequeno tatame.

“Já conhecia um pouco da história dele. E quando eu vi a postagem do pai pedindo ajuda na praia, aí imediatamente fomos lá com a equipe de assistência social, vamos aumentar o tatame para treinar, vamos ajudar na passagem e despesa para a viagem. Eu falei para o pai que agora o menino pode se dedicar aos treinos”, afirmou Kaká Sena.

Destaque no jiu-jitsu

As medalhas do garoto expostas na casa (Divulgação/ Instagram - Kaká Sena)

Ilan compete nas categorias Infantil B, de 38kg a 42kg. Seus treinos são acompanhados pelo seu pai, Ivaldo, que sempre analisa os adversários do filho e foca nos erros do oponente.

“Sempre estou acompanhando o Ilan nas competições, sou um faixa marrom de jiu-jitsu. Então vejo onde são os erros dele, vamos para o nosso tatame e treinamos onde ele errou. Observamos onde o adversário foi superior e fortalecemos”, afirmou Ivaldo.