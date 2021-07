Pai e filho vendem chocolate nas praias de Salinas para bancar viagem a torneio no Maranhão

O pequeno Ilan Figueiredo, mais conhecido como Gasparzinho, mobilizou as redes sociais nos últimos dias ao pedir ajuda para poder viajar para fora do Pará. O lutador de 10 anos, natural de Salinópolis, vende chocolates nas praia da cidade do nordeste paraense com o objetivo de juntar dinheiro e disputar o Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu, que ocorrerá nos dias 24 e 25 deste mês, em São Luís-MA.

Alegando não ter auxílio da prefeitura de Salinópolis ou do Governo do Estado, Ilan e o pai, Ivaldo, têm aproveitado o maior movimento na cidade durante o verão e ido às praias da cidade vendendo chocolate. O valor arrecadado visa custear passagens e outras despesas dos torneios fora do Pará.

Segundo Ivaldo, algumas pessoas ajudam, outras não e uma minoria critica o menino por estar trabalhando na praia.

“Por ele ser criança e estar na praia vestido de quimono, perguntam ‘por que o governo não ajuda?’ Outras não dão nem atenção”, relata. "Entrei em contato com algumas pessoas [sobre patrocínio], mas não obtive resposta", resumiu.

Ilan e o pai durante treinamento (Arquivo pessoal)

A situação viralizou nas redes sociais depois que Illan criou uma conta no Instagram para “anunciar” a venda dos chocolates. Várias pessoas se mobilizaram para fazer doações via Pix, minimizando a necessidade do garoto de precisar ficar tantas horas na praia.

De acordo com Ivaldo, boa parte do valor necessário para o torneio no Maranhão já foi arrecadado, mas a família ainda pretende angariar mais dinheiro, já vislumbrando o Mundial da categoria, marcado para agosto, em Fortaleza-CE. Doações podem ser feitas pela chave Pix 91993414147.

Preparação

Meta é disputar o Mundial em agosto (Arquivo pessoal)

Ilan compete nas categorias Infantil B, de 38kg a 42kg. Seus treinos são acompanhados pelo seu pai, Ivaldo, que sempre analisa os adversários do filho e foca nos erros do oponente.

“Sempre estou acompanhando o Ilan nas competições, sou um faixa marrom de jiu-jitsu. Então vejo onde são os erros dele, vamos para o nosso tatame e treinamos onde ele errou. Observamos onde o adversário foi superior e fortalecemos”, afirmou.

