Após título, conheça a trajetória do surfista paraense Nayson Costa que mira conquista nacional

O salinense Nayson Costa, protagonista de um memorável capítulo do Circuito Brasileiro de Surf Profissional (CBSP), chegou à cidade de Belém. O paraense foi campeão da segunda etapa do Circuito. Ele desbancou surfistas renomados, desembarca no aeroporto internacional Val-de-Cães. As dificuldades de falta de patrocínio, de prancha emprestada, de transporte e até de alimentação tiveram um efeito reverso e impulsionaram o jovem atleta. Além de fazer história, Nayson vai brigar pelo título brasileiro na última etapa, na Bahia, e o postular à divisão de acesso à elite mundial de surfe (QS).

História – O surfista nascido na cidade de Salinas, nordeste do estado do Pará, foi o campeão, pela primeira vez na história, de uma etapa do CBSP Tour, ocorrida na semana passada na praia da Taíba, município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Ele dedicou a vitória ao Pará e à mãe Andreia, proprietária de uma barraca na praia de Atalaia, em Salinópolis. E que foi avisada por uma amigo de Nayson, o qual soltava fogos na faixa de areia do Atalaia em comemoração.

Nayson marca não apenas a história do surfe profissional brasileiro, mas também se tornou o primeiro paraense a triunfar na competição e o único atleta da região Norte a atingir tal feito. Caso ganhe a próxima etapa do CBSP, programada para o período de 18 a 20 deste mês, na Bahia, o paraense se credencia ao QS, a chamada divisão de acesso à elite do surfe mundial e o “vestibular” dos grandes competidores. Com a conquista na última quinta-feira, 26, Nayson saltou da 89ª para 5ª posição no ranking brasileiro.

Limitações e a glória – Com apenas 22 anos, mas na prática do surfe desde os seis, Nayson se destacou ainda cedo com as conquistas. A família é de origem humilde, sendo que garantiu o sustento das vendas de refeições e bebidas na praia de Atalaia. Outra particularidade foi que Nayson surfou todo o campeonato com uma prancha emprestada.

Família - Nayson Costa é um dos cinco filhos de dona Andreia e seu Norberto. Quando criança levou bons “puxões de orelha” da mãe, dona Andreia, pois “desviava o caminho da escola” para ir ao encontro das ondas daquela praia da Amazônia, banhadas pelo Oceano Atlântico. “Ele levou umas ‘corrigidas’ minhas e do pai dele para seguir os estudos, mas sempre dava o jeito de pegar ondas. Os pais sempre desejam o melhor aos filhos, mas deixei ele seguir o sonho e vamos apoiar. Ele já deu trabalho (rsss)”, lembra emocionada, que reforça que ele nunca teve apoio algum enquanto patrocínio.

Recife – Atualmente, Nayson Costa reside em Recife. De Belém, Nayson segue direto para a ilha de Mosqueiro, distante cerca de 70 quilômetros da capital, onde disputará o Campeonato Brasileiro de Surf de Água Doce, que ocorre entre os dias 5 e 9 deste mês.