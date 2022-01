Portland Trail Blazers x Orlando Magic: onde assistir e o horário do jogo pela NBA hoje (17/01)

A bola vai subir para Portland Trail Blazers x Orlando Magic, pela rodada especial do Martin Luther King Day da NBA, nesta segunda-feira (17/01). O evento ocorrerá no Amway Center, em Orlando, às 21h (horário de Brasília). Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

Onde assistir Portland Trail Blazers x Orlando Magic?

A partida Portland Trail Blazers x Orlando Magic pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Portland Trail Blazers x Orlando Magic chegaram para o jogo?

Perdendo quatro dos seus últimos cinco jogos, o Orlando Magic registra o pior desempenho desta edição. Ao todo, o time registrou 8 vitórias e 36 derrotas.

Já os Blazers estão na 10° posição da Conferência Oeste e ganharam três dos últimos cinco jogos em que participaram. Ao todo, o time registra 17 vitórias e 25 derrotas.