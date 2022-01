Popó e Whindersson promovem luta e humorista afirma: 'Vou pensar se vou lhe esbagaçar'

No próximo fim de semana ocorre a luta entre o humorista Whindersson Nunes e o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas enfim vão lutar. O evento será noite de domingo (30), no evento Fight Music Show, a partir das 19h, no combate principal.

Os adversários aproveitaram para promover a luta e Whindersson não se intimidou com as promessas de Popó, que disse que vai 'arrebentar' o humorista: