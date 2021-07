Piloto paraense mantém regularidade e vice-liderança de campeonato da Mercedes

O paraense Vinny Azevedo segue na vice-liderança do Mercedes Benz Challenge, na categoria C300 Cup. Mantendo a regularidade, com a segunda etapa, disputada no último domingo no Autódromo do Velocitta, o piloto consegue o quarto pódio em quatro corridas como segundo colocado.

“O foco é estar na briga pelo campeonato e a somatória de pontos em cada uma das etapas. Foi um fim de semana muito bom, com boas corridas e, acima de tudo, mostrando que estamos bem competitivos na pista. Foram várias disputas ali na frente e até assumir a liderança em alguns momentos. Acredito que o caminho é esse”, disse o piloto.

Com 92 pontos, o paraense fica atrás apenas de Witold Ramasauskas, com 110. Em 30 dias, Vinny Azevedo estará na pista para tentar a primeira vitória na temporada. A terceira etapa do Mercedes-Benz Challenge ocorreu no autódromo de Interlagos, em agosto.

Classificação da C300 Cup

1º - Witold Ramasauskas, 110 pontos

2º - Vinny Azevedo, 92 pontos

3º - Orlando Maia/Paulo Baldini, 64 pontos

4º - Léo Garcia/Marcelo Ramaciotti, 57 pontos

5º - Marcelo Romani, 52 pontos

6º - M. Giordano/R. Detilio, 45 pontos

7º - Pablo Marçal, 44 pontos

8º - Alexandre Navarro, 40 pontos

9º - Boiko Jr., 39 pontos

10º - Rafael Mascarenhas, 24 pontos

11º - Rafael Maeda, 17 pontos

12º - Flavio Andrade, 14 pontos

13º - Nezio Monteiro, 12 pontos

14º - Khayan Ghazzoui, 12 pontos