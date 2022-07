Piloto paraense consegue pódio na etapa de Londrina e mantém sonho do título na GT Sprint Race

O piloto paraense Roberto Possas conquistou um lugar no pódio da etapa de Londrina (PR) da GT Sprint Race, no último domingo (10). Roberto ficou em terceiro na primeira vez que competiu em uma corrida noturna. Com isso, o piloto continua a perseguição aos líderes Giovanni Girotto e Léo Yoshi.

“Mais um pódio na temporada e em uma prova especial, com condições completamente diferentes. Ainda tivemos que superar os problemas no carro que me tiraram da corrida 1, mas a equipe trabalhou rápido e o resultado veio”, celebrou Roberto, que tem 55 pontos de desvantagem para o líder, Girotto.

A briga pela liderança ficou ainda mais quente por conta das duas vitórias do piloto da casa, Léo Yoshii, que fez com que a diferença de pontos para o líder reduzisse bastante e aumentasse a diferença para Possas. No entanto, o piloto paraense afirma ainda não ter jogado a toalha:

“Ainda temos mais quatro etapas para fechar o campeonato e quase dez corridas. Tem muita pontuação em jogo para a definição. O ideal é não deixar de pontuar e chegar na frente dos concorrentes”, concluiu.

A próxima etapa da GT Sprint Race acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 21 de agosto com a disputa de três corridas.

Classificação Overall – Categoria AM

1º - Giovanni Girotto, 219 pontos

2º - Léo Yoshii, 178 pontos

3º - Roberto Possas, 164 pontos

4º - Walter Lester, 133 pontos

5º - Alexandre Kauê, 128 pontos

6º - Luis Debes, 58 pontos

7º - Cello Nunes, 37 pontos

8º - Luis Zanon, 30 pontos

9º - Tiago Kfouri, 28 pontos

10º - Léo Martins, 25 pontos.