Piloto brasileiro sofre acidente na Fórmula 2 e é socorrido de helicóptero

Durante a largada do Grande Prêmio no GP da Arábia Saudita, da Fórmula 2, o piloto brasileiro, Enzo Fittipaldi, neto do ex-piloto bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, se envolveu em um acidente grave na cidade de Jeddah. O carro de Théo Pourchaire, piloto da equipe Art Grand Prix, ficou imóvel por conta de uma pane e Enzo, da Charouz Racing System, acertou em cheio o veículo do francês; veja:

O impacto arrastou ambos a alguns metros. Enquanto o brasileiro parou no muro, Pourchaire ficou atravessado no meio da pista. Um terceiro carro quase se envolveu no choque, mas conseguiu desviar dos dois.

Segundo o colunista do UOL Esporte, Fábio Seixas, Enzo sofreu uma fratura no tornozelo. "Apenas uma fratura no tornozelo para Enzo Fittipaldi. Que bom. Poderia ter sido muito pior, saiu no lucro. Um alívio", escreveu no Twitter.

APENAS uma fratura no tornozelo para Enzo Fittipaldi. Que bom. Poderia ter sido muito pior, saiu no lucro. Um alívio... #f1 #formula1 #SaudiArabianGP — Fábio Seixas (@fabio_seixas) December 5, 2021

Os dois foram atendidos na pista e, conscientes, encaminhados de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas de Jeddah, segundo o comunicado da categoria.

"Os pilotos foram atendidos imediatamente por equipes médicas e de emergência. Estavam conscientes e foram removidos pelas equipes médicas atendentes. Ambos foram transferidos de ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, em Jeddah - informou a Federação Internacional do Automobilismo (FIA)", diz a nota.

Após o acidente, a prova foi imediatamente paralisada e reiniciada minutos depois, mas novamente ocorreu uma parada antes do tempo previsto por conta de outra batida, envolvendo o também brasileiro Guilherme Samaia e o britânico Olli Caldwell, que saíram do carro sem problemas. A vitória ficou com o pole e candidato ao título de 2021, o australiano Oscar Piastri.