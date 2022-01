Phoenix Suns x Toronto Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje (11/01)

A bola vai subir para Phoenix Suns x Toronto Raptors, nesta terça-feira (11/01), na temporada regular da NBA, às 21h30, no Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá. Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje.

Onde assistir Phoenix Suns x Toronto Raptors?

A partida Phoenix Suns x Toronto Raptors pode ser acompanhada pelo canal ESPN e também pelos serviços de streamings Star+ e NBA League Pass.

Como Phoenix Suns x Toronto Raptors chegam para o jogo?

A equipe Raptores chega à partida, nesta terça-feira (11/01), com 20 vitórias, sendo seis consecutivas, e, 17 derrotas. O time vive um dos seus momentos mais positivos desde o começo da temporada.

Já os Suns, que ganharam as três das últimas cinco partidas, chegam para a disputa vindo de uma derrota, em casa, para o Miami Heat pelo placar de 123 a 100. O Phoenix Suns tem desfalques como Abdel Nader, Frank Kaminsky, Landry Shamet e Dario Saric.