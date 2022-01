Memphis Grizzlies x Golden State Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do NBA hoje (11/01)

A bola vai subir para Memphis Crizzlies x Golden State Warriors, nesta terça-feira (11/01), na rodada regular da NBA, às 22h (horário de Brasília), no FedExForum, nos Estados Unidos. Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

Onde assistir Memphis Grizzlies x Golden State Warriors?

A partida Memphis Grizzlies x Golden State Warriors não terá transmissão pela TV. Então, o campeonato pode ser assistido pelo serviço de streaming NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como Memphis Grizzlies x Golden State Warriors chegam para o jogo?

A equipe do Memphis Grizzlies voltará às quadras de basquete com uma vantagem no placar, nesta terça-feira (11/01), após derrotar o time do Lakers, no último final de semana. Com isso, estes conseguiram ocupar a quarta posição com 28 vitórias e 14 derrotas.

Já o Warriors, que lidera a tabela com 30 vitórias e 9 derrotas, continua a temporada comemorando o triunfo e sendo um dos favoritos da NBA, após a volta do jogador Klay Thompson.