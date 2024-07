Pela primeira vez, mulheres são maioria no Time Brasil para disputa das Olimpíadas de Paris

A menos de 10 dias do início das Olimpíadas, a delegação brasileira já está rumando para Paris, na França. Pela primeira vez na história, a maior parte dos integrantes do Time Brasil serão mulheres.

Cerca 153 atletas, de diversas modalidades, que estão indo disputar os Jogos de Paris, são mulheres. O número representa 55% da equipe brasileira. Na última Olimpíada, em Tóquio, somente 47% do Time Brasil era composto por mulheres. Segundo o diretor-geral do COB e chefe de missão de Paris 2024, Rogério Sampaio, isso aumenta a chance de mais mulheres medalhistas pelo Brasil.

“Existe sim uma chance real de termos mais medalhistas mulheres do que homens pela primeira vez em Jogos Olímpicos. No Pan de Santiago, já tivemos mais medalhas de mulheres, foi a primeira vez em um evento multiesportivo que isso aconteceu. E a chance de acontecer isso em Paris também é grande, porque temos mais mulheres na delegação e temos muitas delas com histórico recente de grandes desempenhos em nível internacional”, disse.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), já havia realizado ações para que houvesse maior participação feminina em Paris. Para isso, as 10.500 vagas disponíveis para os jogos foram igualmente divididas para homens e mulheres, com 5.250 vagas para cada categoria.

Esta também é a terceira maior delegação da história brasileira em Jogos Olímpicos. O número de atletas só é menor do que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e nas Olimpíadas do Rio, em 2016, sediada no Brasil.