Surfista Pedro Scooby calcula prejuízo perto de R$ 100 mil por roubo de pranchas

A casa de Pedro Scooby, em Cascais, em Portugal, foi roubada. Em entrevista a Coluna Fábia Oliveira, do "O Dia", o surfista revelou o prejuízo financeiro com as perdas das pranchas que foram levadas na última segunda-feira. O atleta chegou a dizer que foi na polícia, porém ainda não tem mais respostas sobre o caso.

– A casa ainda estava sem câmeras. Já fui na polícia, mas não tem nenhuma novidade até agora", disse o surfista. Scooby calcula que teve um prejuízo de cerca de R$ 100 mil com o furto das pranchas.

A casa que Pedro Scooby mora com a mulher Cíntia Dicker em Cascais, foi assaltada na última segunda-feira. O surfista usou os stories do Instagram para relatar o ocorrido.