Paysandu vence sete páreos e conquista primeira etapa da Copa Pará Master de Remo; saiba mais

Foi realizado na manhã deste domingo, nas águas da baía do Guajará, a 1ª etapa da Copa Pará de Remo Master. Quatro agremiações participaram do evento, sendo o Paysandu o maior vencedor desta etapa, com sete primeiros lugares dos oito disputados.

Estiveram nas águas além do Paysandu, Clube do Remo Tuna Luso e Guajará. A primeira prova disputada foi a masculino D, com o Paysandu terminando em primeiro, seguido de Guajará e Paysandu B.

Além desta, o Paysandu conquistou o ouro no 2- Masculino C, 4- Masculino E, 2x Masculino C, 2- Masculino F, 2x Feminino C e 8+ Masculino D. O Clube do Remo levou a melhor na 2x Masculino E.

Ao todo, o Paysandu conseguiu sete ouros, uma prata e um bronze. O Remo levou um ouro, duas pratas e dois bronzes, enquanto o Guajará conseguiu cinco pratas, um bronze e um quarto lugar na na categoria 2x Feminino C. Já a Tuna Luso ganhou um quarto lugar na categoria 4- Masculino D.