Paysandu vence Remo e encosta na briga pelo título do Parazão de Basquete

O Paysandu venceu o Remo na noite deste sábado (18) e manteve em aberta a disputa pelo título paraense de basquete masculino adulto. No ginásio Moura Carvalho, em Belém, o Papão bateu os rivais por 80 a 74. Apesar do resultado, o Leão ainda tem vantagem de 3 a 2 na final, disputada em série de melhor de sete partidas.

O Paysandu conseguiu encostar no placar da final após sair em desvantagem. No jogo 1, na última sexta (10), o time azulino ganhou por 64 a 54. No segundo clássico, no domingo (12), o Leão conquistou mais uma vitória, dessa vez por 67 a 57. Já na terça-feira (14), o Papão diminuiu a série ao bater o rival por um placar elástico: 77 a 44. Mas na quinta (16), o basquete remista venceu por 79 a 77 e abriu 3 a 1.

Esta é a primeira final do estadual de basquete desde 2019. Em 2020, o campeonato não ocorreu, por causa da pandemia da covid-19. O último campeão do torneio foi o Paysandu.

O Papão, inclusive, é o maior vencedor do Campeonato Paraense de Basquete Adulto, com 36 conquistas. O Remo vem logo atrás entre os maiores campeões, com 28 títulos.