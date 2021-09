Paysandu garante quatro medalhas no Campeonato Brasileiro de Regatas

O Paysandu participou no último final de semana, na cidade do Rio de Janeiro, de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Regatas. Foram conquistadas quatro medalhas, sendo três de bronze e uma prata.

A atleta Victoria Azevedo ganhou bronze no 4 sem feminino sub-23 e Márcia Nunes também ficou com bronze no 4x feminino, na mesma categoria. Já Camila Serrão conquistou duas medalhas: uma de bronze no 2 sem feminino sênior e outra de prata no 8+ feminino sênior.

A segunda etapa regional da modalidade será no dia 24 de outubro.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)