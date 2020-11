Paysandu ganha do Remo no basquete paraense Sub-13

A bola subiu no basquete paraense com a retomada dos campeonato estaduais organizado pela Federação Paraense de Basquete [FPB].

Na abertura da temporada, o Paysandu venceu o Clube do Remo pela categoria Sub-13 com o placar de 81 a 51.

A vitória bicolor aconteceu à noite de quarta-feira (5) no jogo realizado no ginásio Serra Freire, do Clube do Remo. Foi um placar com muita folga do time comandado pelo técnico Paulo Carmona.

O time azulino só emparelhou no primeiro quarto de jogo em que o placar foi de 14 a 11 para os bicolores. Os sets foram: 11 x 14; 15 x 23; 12 x 15 e 13 x 29 [81 a 51]..

O campeonato está sendo disputado num playoff de cinco jogos. A segunda partida está marcada para o dia 10, no ginásio Moura Carvalho, do Paysandu, 19h30.