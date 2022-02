Patins Street: atleta paraense de nove anos é nova aposta do esporte

A ascensão dos esportes amadores, impulsionada com a entrada do Skate nos Jogos Olímpicos, acendeu um farol de esperanças nas novas gerações, que aos poucos desabrocham talentos dos mais diversos. No patins, a cidade de Altamira tem uma representante à altura, do alto dos seus nove anos de idade. A pequena Haley Gabrielly se mostra uma gigante quando calça os patins e desfila habilidade na categoria Street.

A categoria simula objetos urbanos, tais como calçadas, muretas, rampas e é a ela que Haley se dedica bastante, ao ponto de conseguir, em pouco tempo vencer duas etapas do Campeonato Paraense, disputando com atletas de 20, 30 anos de idade, segundo conta o pai e principal incentivador, Allison.

“Ela participou do paraense, mas não tinha infantil então acabou no adulto feminino aberto. Lá ela venceu as duas etapas e isso a credenciou ao Brasileiro, que é hoje. Além disso, ela também já ganhou um torneio de manobras na Escócia, através de um vídeo que nós enviamos para a organização”, conta.

Haley começou a andar de patins em 2020, mas aos 4 anos recebeu um de brinquedo, o suficiente para despertar a vontade. “Ela ganhou o patins de um missionário, daí aprendeu em casa, mas logo quebrou. Já no início da pandemia começou a patinar com o pessoal aqui de Altamira, na cidade. Um amigo do meu irmão convidou e a Haley sempre teve habilidade, daí comecei a levar ela”, explica.

Durante a passagem a pequena atleta foi direcionada aos treinos sérios, voltados para as competições. “Em novembro de 2020 eu comprei um patins pra ela e desde então ela pratica a modalidade”, completa. O atual desafio é a disputa do 1º Campeonato Brasileiro de Street, que acontece em São José/SC. Para disputar as competições, Allison diz recorrer aos amigos e ao próprio bolso, mas nesta edição contou com apoio no próprio local da disputa.

O empresário da atleta, Ramsés Magalhães reafirma os esforços da família, mas lamenta que não haja tanta atenção do poder público. “Nós conseguimos apoio de uma loja de informática de Altamira, e aqui em Santa Catarina o Instituto Catarinense de Medicina investiu um capital para os custos locais neste evento, e uma rede de pizzarias. No Pará nós não tivemos. A Prefeitura não se manifestou com nada, por exemplo”.

A competição acontece nesta tarde, mas por conta das chuvas, o evento foi paralisado e aguarda melhora do tempo para voltar. A próxima etapa do Campeonato Brasileiro será realizada em Barretos/SP, e a equipe da atleta já está atrás de patrocínios. A transmissão desta pode ser acessada no endereço https://instagram.com/goroller?utm_medium=copy_link O perfil oficial onde a atleta divulga a carreira é @haleyrollerskater.