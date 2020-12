Paratletas fazem final de competição de basquete em cadeira de rodas

O Campeonato Paraense de Basquete em Cadeira de Rodas categoria 3 x 3 será encerrado nesta quarta-feira (9) com os jogos: CABSR x All Star Rodas Pará Feminino; All Star Rodas Pará x Vencedor da 1ª Partida. A rodada começa 9h.

O campeonato reúne equipes masculinas e femininas vem acontecendo no ginásio Serra Freire, do Clube do Remo, em Belém e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

De acordo Wilson Caju, coordenador do campeonato, o objetivo da competição é manter o ritmo de treinos e atividades dos paratletas, que, este ano, foram prejudicados com a falta de jogos por conta da pandemia da covid-19.

O campeonato começou no dia 3 com mais de 30 jogadores de basquete em cadeira de rodas participando do evento que está aberta ao público.

A premiação das equipes está prevista para às 11 horas.

Sobre o campeonato Rildo Saldanha comentou. "Todos temos consciência do que foi esse ano de 2020. E estar treinando na pista do Mangueirão e competir é motivo de agradecimento, uma sensação de vitória. Sempre tivemos o incentivo da Seel, que nos ajuda e nos estende a mãos”.

“O esporte é uma ferramenta importante para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência no âmbito social. A Seel está totalmente ligada ao esporte de inclusão social”, analisou o secretário Arlindo Silva.

Os jogos têm transmissão pelo Facebook @allstarrodas a partir das 9h.