Paraense Rayanne dos Santos briga com campeã por cinturão do Invicta: ‘Quero trocação’

Um grande desafio para a paraense Rayanne dos Santos, de 27 anos, é o que vai ser a disputa do cinturão da categoria peso-átomo (até 47,6kg), no Invicta FC 53, nesta quarta-feira (3), a partir das 22h. A paraense vai enfrentar a americana e atual dona do cinturão na categoria, Jillian DeCoursey.

A jornada de Rayanne até a luta pelo cinturão começou em agosto de 2022, quando perdeu para Denise Gomes no Contender, mas ainda sim ganhou elogios de Dana White, presidente do UFC, que prometeu novas oportunidades. Em janeiro deste ano, ela estreou no Invicta com uma vitória por decisão unânime contra Katie Saull, e um mês depois, quando já estava morando nos Estados Unidos com o noivo, o também lutador americano Kolton Englund, ela foi informada que brigaria pelo cinturão.

“O gerente do Invicta falou com meu pai e ele me deu a notícia: "você vai lutar pelo cinturão". “O quê? Lutar pelo cinturão? É sério?” Não acreditava, mas quando vi já saiu o cartaz, saiu tudo... Então vamos. Estou preparada”, disse a paraense.

Rayanne acumula 13 vitórias e seis derrotas em lutas, e atualmente treina na academia Renzo Gracie e na Main Street Boxing & Muay Thai, liderada pelo seu pai Marcelo dos Santos e pelo noivo. A lutadora paraense acabou de se mudar para Houston, nos Estados Unidos e ainda está se adaptando ao novo país.

“Amo minha Belém, meu Pará, mas chegou a hora de dar novos passos. Já tinha planejado (vir), até mesmo se não estivesse num evento grande como o Invicta. Tenho um noivo, ele é gringo, e a gente vai se casar. A gente quer ter a nossa vida e por isso vim morar pra cá. A comida é diferente aqui, no Brasil a gente almoça meio-dia, e aqui é só três da tarde que eles comem. Nossa alimentação no Brasil tem mais comida, é arroz, feijão, açaí, mas estou me adaptando, estou até gostando de pasta de amendoim, geleia, coisas que eu não comia antes. Aqui é muito calmo, não tem muito barulho, como é no Brasil, que é vizinho gritando, música, pessoas na rua brincando, conversando”, disse a lutadora de forma brincalhona.



Apesar de uma recente lesão nos pés, que ainda estavam machucados quando recebeu a notícia da luta, Rayanne garante que está tudo em ordem para a briga, assim como o peso que está dentro do esperado. Ela teve que emagrecer para chegar aos 47kg do peso-átomo.

“Fiquei algumas semanas com meu pé bem machucado, só que treinava assim mesmo, o tempo todo. Até comprei um tênis de wrestling para não bater, só que agora está 100%, já não sinto mais, antes estava bem feio, não conseguia nem treinar direito. Estou 100% pronta para chutar. Sobre meu peso, quando estava no Brasil, estava muito forte, o meu peso estava muito alto. Na estreia foi bem difícil de descer, perdi 11kg. Agora, como estou aqui (nos EUA) e estou me adaptando com a comida, meu peso não está tão baixo, mas também não está tão alto. Vai ser bem melhor a perda de peso agora, vou chegar lá muito bem”, disse.

Rayanne dos Santos x Jillian DeCoursey (Invicta FC)

Sobre a rival, Jillian DeCoursey, americana de 38 anos, que soma seis vitórias e três derrotas na carreira, Rayanne disse não ter acompanhado lutas da rival, mas estar recebendo orientações de seu time.

“Eu não vi (lutas dela), quem viu foram meus treinadores. Meu pai e meu noivo que analisam e me passam. A gente sabe tudo que ela gosta, ela é faixa-preta (de jiu-jítsu) também. O que eu gosto, ela também gosta. Vai ser uma guerra! A gente está preparado para lutar em cima, embaixo, vão ser cinco rounds, mas espero acabar muito rápido. Particularmente, quero trocação, mas se ela vier para agarrar e se tiver uma oportunidade de cair no chão e finalizar ela, também vou fazer”, finalizou.

Além da luta entre Rayane e Jillian, que é a principal, seis outras lutas acontecem em diferentes categorias como peso-galo e peso-mosca.



Ficha técnica

Invictus FC 53

Data: quarta-feira, 3 de maio

Hora: 22h (horário de Brasília)

Local: Denver (EUA)



Lutas:

Peso-átomo: Jillian DeCoursey x Rayanne Amanda

Peso-galo: Olga Rubin x Claire Guthrie

Peso-átomo: Jessica Delboni x Danielle Taylor

Peso-átomo: Monique Adriane x Nicole Geraldo

Peso-mosca: Liana Pirosin x Elise Pone

Peso-átomo: Lili Ferreira x Flor Hernandez

Peso-mosca: Ky Bennett x Kendal Holowell