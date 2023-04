Lutador, ex-campeão do UFC, cai do octógono após esquecer de fechar cage; veja

Mesmo depois de anos realizando a mesma atividade, ainda é possível cometer erros. Foi o que mostrou o ex-campeão de UFC, Frankie Edgar. Em um vídeo publicado em uma rede social, o atleta mostra o momento em que cai do octógono após esquecer de fechar o cage, um erro básico de “principiante”.

Veja o momento:

“Mais de 18 anos no jogo e ainda cometo erros de principiante. Esqueci de trancar a porta do cage quando estava treinando Mark Grey e ‘boom’! Esperava sentir a grade nas minhas costas, mas em vez disso, senti os degraus nas minhas costas e a minha nuca no chão. Felizmente, havia tatames de borracha no chão. Ainda me levantei e finalizei a sessão, temos lutas a vencer!”, escreveu o atleta na legenda da publicação



Frankie, que tem 41 anos, acumula na carreira de MMA profissional 24 vitórias, 11 derrotas e apenas um empate. O atleta ainda é recordista da defesa do cinturão peso-leve do UFC, e já competiu como peso-pena e peso-galo. Após uma sequência de derrotas, encerrou a carreira em 2022.