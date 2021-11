Paraense Michel Pereira vai encarar o russo Muslim Salikhov pelo UFC

O paraense de Tucumã (PA), Michel Pereira, já possui data marcada para retornar ao octógono. Pereira vai encarar o russo Muslim Salikhov, no dia 15 de janeiro, ainda sem local definido pelo UFC, de acordo com o site “Ag. Fight”.

Desde 2019 no UFC, Michel Pereira, de 28 anos, está embalado na franquia com três vitórias seguidas e tenta chegar pela primeira vez no ranking dos meio-médios (até 77 kg). O último confronto de Michel Pereira ocorreu no mês de julho, com vitória diante de Niko Price. No UFC, o lutador possui um cartel de seis lutas, com quatro vitórias e duas derrotas.

Já o russo Muslim Salikhov, de 37 anos, também chega para o confronto embalado, com cinco vitórias seguidas. No UFC, Salikhov possui um cartel de seis lutas com apenas uma derrota, em sua estreia na franquia, em 2017, quando foi superado pelo canadense Alex Garcia. Sua última luta ocorreu em junho deste ano, quando venceu o brasileiro Massaranduba. Em 2020 o russo venceu outro brasileiro, dessa vez o Elizeu Zaleski, o “Capoeira”.