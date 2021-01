Paraense enfrenta norte-americana no UFC 258, em fevereiro, e afirma: ‘Vou trazer a vitória’

A peso-palha paraense Polyana Viana sobe o octógono no dia 13 de fevereiro, no UFC 258, em Las Vegas (EUA), para enfrentar a norte-americana Mallory Martin, no card premilinar. As duas lutaram pela última vez em agosto de 2020, no UFC Fight Night 175. Ambas venceram, por finalização, as adversárias.

Após três derrotas consecutivas, Polyana venceu outra norte-americana, Emily Whitmire, ao encaixar uma chave de braço para finalizar a adversária em 1m53s do primeiro assalto. Já Mallory Martin quase foi nocauteada por Hannah Cifers no primeiro round. No entanto, virou no segundo assalto e finalizou a adversária em 32 segundos, aumentando o cartel para sete vitórias e três derrotas. No UFC, acumula uma vitória e uma derrota.

Polyana contou em entrevista exclusiva para O Liberal que está bem preparada para a luta.

“Como nós duas somos lutadoras que mandam a luta para o solo, acredito que vamos começar a luta bem em cima e acredito que vai tentar me levar para o chão. Talvez pela altura ou também porque ela não desenvolve muito bem a parte em cima. Ela não chuta e ela dá muito golpe reto. Como eu sou mais alta, talvez não seja uma vantagem para ela ficar em cima. Vai tentar me levar para o chão”, comentou a paraense, que, em cinco lutas no Ultimate, possui três derrotas e duas vitórias.

Polyana estreou no UFC em 2018, no evento realizado em Belém. Na época, ela foi muito elogiada por Dana White. Mas depois acumulou três derrotas, até voltar a vencer em agosto de 2020. Questionada se já pensa no cinturão do peso-palha, a lutadora disse que é preciso ir passo a passo.

“Acho que agora está muito cedo. Mallory nem é ranqueada, então não é momento para isso. Para frente, com certeza. Depois dessa luta ir ver alguém que esteja mais à frente no ranking”, afirmou.

A lutadora ainda deixou um recado para os fãs brasileiros: “Espero a torcida de todo mundo para essa luta. Porque, se Deus quiser, vou trazer a vitória.”

Card do UFC 258:

13 de fevereiro de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-médio: Uriah Hall x Chris Weidman

Peso-mosca: Maycee Barber x Alexa Grasso

Peso-médio: Kelvin Gastelum x Ian Heinisch

Peso-galo: Pedro Munhoz x Jimmie Rivera

CARD PRELIMINAR (20h30, horário de Brasília):

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Anthony Hernandez

Peso-palha: Polyana Viana x Mallory Martin

Peso-meio-médio: Gabriel Green x Phil Rowe

Peso-médio: Julian Marquez x Maki Pitolo

Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Dhiego Lima

Peso-mosca: Gillian Robertson x Miranda Maverick

Peso-galo: Cody Stamann x Andre Ewell