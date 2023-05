Paraense Douglas D’Silva enfrenta americano em embate do UFC no próximo sábado (13)

O UFC deste sábado (13), terá a volta do lutador paraense Douglas D’Silva, depois de dez meses sem lutas oficiais e recuperado de uma lesão. O primeiro embate oficial do paraense este ano será contra o estadunidense Cody Stamann, na Carolina do Norte, nos EUA. O embate é o quinto do card principal do evento.

A última luta do paraense foi em julho de 2022 quando foi derrotado por Said Nurmagomedov, em decisão unânime. Antes do embate, acumulava uma sequência de vitórias convincentes. Agora, de volta ao peso-galo, o paraense espera fazer uma boa luta e derrotar o adversário com uma das suas principais características em combate: o nocaute.

“A maioria dos meus resultados positivos vieram por nocaute, gosto de trocação mas tem que arriscar, e foi arriscando que a maioria das vezes deu certo”, disse.

O afastamento do lutador do octógono teve contribuição de uma lesão, que ele tratou durante o tempo ausente. “Passei um tempo tratando, foi uma pancada de tratamentos, não é fácil, não foi, vida de atleta não é. Mas desde então já estou bem, e já entrei esse ano bem, o treino acelerou a recuperação”, contou.



O adversário

Cody Stamann, adversário de D’Silva chega na luta preparado e com uma sequência de vitórias. A última foi no UFC Rio, em janeiro, contra o brasileiro Luan Lacerda, por decisão unânime. Conhecido como “O espartano”, Stamann tem habilidades com Wrestling e Jiu-Jitsu brasileiro, porém, a maior parte das vitórias que obteve foram por decisão dos juízes.

A luta principal da noite fica com o brasileiro Jailton Almeida e o surinamense Jairzinho Rozenstruik. Os embates começam às 16h (horário de Brasília).