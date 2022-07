Paraense Douglas D'Silva perde por decisão unânime e interrompe sequência de vitórias no UFC

O paraense Douglas D'Silva perdeu para o russo Said Nurmagomedov em decisão unânime dos juízes no UFC disputado no último sábado (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Douglas, que estava embalado por duas vitórias seguidas na organização, demonstrou raça nos primeiros minutos de combate, mas viu o adversário crescer na luta e dominar as ações.

D'Silva encurtou a distância logo no início para buscar a queda, mas o russo resistiu bem. De volta à trocação, Nurmagomedov soltou os melhores golpes e conseguiu colocar Dougla para baixo no fim do round.

No segundo assalto, Said passou a conectar mais chutes e controlar o brasileiro. A reação veio nos segundos finais, quando Douglas acertou um golpe rodado e balançou Nurmagomedov.

No início do último round, Douglas conseguiu uma queda, mas o russo ficou de pé rapidamente. No retorno, o brasileiro buscou derrubar outra vez, mas caiu por baixo e se levantou na sequência. D'Silva foi para cima na reta final, mas Nurmagomedov conteve o ímpeto do oponente.

Natural do Castanhal, Douglas D'Silva vivia seu melhor momento no UFC. O paraense já ganhou dois bônus de performances da noite de 50 mil dólares. São 33 lutas na carreira, 28 vitórias, 5 derrotas e um combate sem resultados.