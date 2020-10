Paraense de futsal feminino: conheça os times invictos, as artilheiras e os últimos resultados

Após três rodadas, dois times seguem com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense de Futsal Feminino da primeira divisão, polo capital: Shield e Brilhante. Ambos dividem a liderança com nove pontos, contudo, o Shield, de Outeiro, por ter marcado mais gols, desponta como primeiro colocado.

A equipe do técnico Rodrigo Farias assinalou 16 gols, sofreu quatro. O Brilhante, campeão de 2019, marcou 10 e não sofreu nenhum. Na última classificação, estão os times do São Francisco e do CEGC (ambos sem vitória alguma).

Jaqueline, do Tambés, comanda artilharia com seis gols marcados. Alexandra e Jucilene, do Shield, têm cinco cada uma. Nathalia, do Brilhante, Flávia, do Classe Feminina e Wanessa, do Garra, aparecem com três gols.

Resultados da terceira rodada

Brilhante 2 x 0 Classe Feminina

Shield 5 x 3 Garra

Pedreira 1 x 0 São Francisco

Tambés 8 x 1 CEGC