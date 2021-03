Craque de futsal paraense é anunciado como reforço anunciado pelo Pato-PR

O ala paraense de futsal, Jotinha, 31 anos, revelado pelo Clube do Remo, vai para mais um desafio na carreira vitoriosa nas quadras brasileiras. O craque assinou contrato com o Pato Futsal-PR, um dos maiores times do futsal brasileiro. O compromisso com o clube paranaense vai até dezembro.

“Jogar em um dos maiores times de futsal na atualidade é poder agarrar essa oportunidade para crescer profissionalmente”, escreveu. Jotinha volta a trabalhar sob comando do técnico Paulo Cardoso e lembra o sucesso alcançado com o treinador.

“As principais conquistas da minha carreira muito se devem ao treinador Paulo Cardoso. Estou muito feliz em voltar a trabalhar com ele, de estar neste gigante do futsal brasileiro que é o Pato Futsal. Espero retribuir essa confiança depositada no meu trabalho”, disse. Já integrado ao elenco pato-branquense, após passar por avaliações clínicas e físicas, o paraense ealizou o teste cardiológico e também passou pela avaliação ortopédica.

Pelo Pato Futsal, Jotinha disputará a Série Ouro do Paranaense, a Liga Nacional de Futsal e a Copa do Brasil Sicredi de Futsal 2021.

Na temporada de 2020, jogou pelo Cametá Esporte Clube no campeonato paraense de 2020.

Veja os clubes na carreira de Jotinha [Enaldo Júnior dos Santos Sousa]:

Clube do Remo – 2005 a 2007

Joinville – SC – 2008

Ananinindeua-PA – 2008

-Esmac -PA – 2009

Minas Tênis – MG – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Copagril – Marechal Cândido Rondon /PR – 2015/ 2016

Tubarão Vitória do Xingu – Vitória do Xingu /PA – 2016

-Breves Prolabore- Breves/PA – 2017

-Bregafo- Breves/PA – 2019

-Cametá Esporte Clube Muanense – Muaná/PA – 2020.

Títulos

2006: Campeão Paraense – Clube do Remo

2009: Campeão da Liga Norte, Campeão Paraense – Esmac Futsal

2010 – Campeão Mineiro e Campeão Metropolitano – Minas Tênis.

2011- Campeão Mineiro e Campeão Metropolitano- Minas Tênis.

2012 – Campeão da Taça Brasil de Clubes, Campeão Mineiro e Campeão Metropolitano – Minas Tênis Clubes.

2013 – Campeão Mineiro – Minas Tênis.

2014- Campeão Mineiro e Campeão Metropolitano - Minas Tênis.