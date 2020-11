Paraense Bruno 'The Tiger' vence por nocaute e pede o cinturão do LFA

O carateca Bruno ˜The Tiger” Souza, que é pupilo da família Machida, venceu por nocaute no evento LFGA95, em Kansas, Estados Unidos, na madrugada deste sábado (21).

A luta começou complicada para o paraense, que foi levado para o chão pelo manauara Guilherme Santos. Mas além da especialidade no caratê, Bruno é faixa marrom de jiu jitsu e conseguiu controlar o adversário mesmo por baixo. No segundo round, “The Tiger” voltou inteiro, enquanto que Guilherme mostrou muito cansaço. O carateca aproveitou para castigar seu adversário com joelhadas e socos contundentes. A luta foi interrompida pelo árbitro, que anunciou o nocaute.

Com o resultado, Bruno chega a sua oitava vitória consecutiva no MMA, sendo a terceira no evento americano, fazendo com que o paraense reivindicasse por uma oportunidade na disputa do cinturão da categoria peso pena.