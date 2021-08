Paraense Bruno Souza disputa cinturão do peso-pena do LFA nesta sexta-feira

O paraense Bruno Souza, conhecido por “The Tiger”, disputa na noite desta sexta-feira (27) o cinturão do peso-pena do Legacy Fighting Alliance (LFA), em Saint Louis, Missouri, no Estados Unidos. A luta será contra o mexicano Javier Garcia. O LFA é o 3º maior evento de MMA do mundo.

Natural de Belém, no Pará, Bruno Souza está invicto no LFA, o que garantiu a luta pelo cinturão. Pupilo de Lyoto Machida, ele tem o cartel de 9 vitórias e uma derrota.

A preparação de Bruno para a luta contra o mexicano foi toda nos Estados Unidos, onde mora desde 2019, quando focou na sua carreira como lutador. Carateca de formação, ele chegou a ganhar um troféu Romulo Maiorana pela modalidade. Agora, Bruno está focado em conquistar o cinturão do LFA, que pode o deixar mais perto do UFC.

“Preparação para luta foi tranquila. Dentro dos conformes. Treino forte. Sempre alinhando com a fisioterapia para fazer manutenção em caso de lesão. Além disso, a diferença é que para a luta normal, que não vale cinturão, são três rounds. Dessa vez são 5 rounds. Então tem que estar bem preparado e condicionado para isso”, comentou o lutador, avaliando como será encarar o mexicano.

“O adversário tem a minha altura e é destro. E é Grappling (luta corpo a corpo). O fundamento é o mesmo e eu estou acostumado”, afirmou.