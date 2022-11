Paraense Amanda Lemos pede luta pelo título do peso-palha do UFC: ‘Estou pronta para a guerra’

Terceira colocada do ranking, a paraense Amanda Lemos quer a chance de disputar o cinturão do peso-palha do UFC. A lutadora usou as redes sociais para desafiar a campeã da categoria Weili Zhang. No Instagram, Lemos pediu ao presidente do Ultimate, Dana White, para que sua próxima luta seja contra a chinesa.

“Chefe, quando eu for lutar [com] Weili Zhang, eu estou pronta para a guerra. Por favor, me mande a localização, se for na China é melhor”, escreveu Amanda Lemos.

Amanda derrotou no último dia 12 de novembro a gaúcha Marina Rodriguez, ex-número três do ranking. A paraense nocauteou a adversária no terceiro round.

Até a semana passada, o cinturão pertencia à norte-americana Carla Esparza. No entanto, a chinesa venceu a disputa no UFC 281 por finalização, no segundo round, e recuperou o título.

Boa fase no UFC

A paraense tem nove lutas e sete vitórias no Ultimate. Está em primeiro lugar na lista de atletas da categoria com vitória pela via rápida, até agora são cinco. Apesar da ex-campeã Jéssica Bate-Estaca ter quebrado a sequência de cinco triunfos consecutivos, Amanda se recuperou e com a vitória em cima de Marina Rodriguez emplacou a segunda seguida.

Recentemente, o ex-campeão duplo do UFC, Henry Cejudo, disse em seu canal no YouTube que a paraense era a atleta que poderia vencer Weili Zhang. Segundo o ex-lutador, Amanda é explosiva e a luta seria muito movimentada.

“Acho que a lutadora mais perigosa para Weili Zhang é Amanda Lemos. Amanda pode quebrar, porque ela é explosiva. Eu acho que ela e Weili seria uma luta explosiva”, analisou Cejudo.

A lutadora de Belém também acredita que o combate entre ela e a chinesa pode ser muito interessante. Em entrevista ao OLiberal antes de sua última luta, a paraense disse que “olhando pelo lado do público, acho que uma luta com a Weili Zhang vai ser bem legal”

Amanda tem 35 anos e está no UFC desde 2017. Tem 13 vitórias e apenas duas derrotas na carreira. Já a atual campeã, Weili Zhang está com 33 anos e 23 triunfos e três reveses.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)