Pará é campeão feminino no maior evendo de Crossfit da América Latina

O Pará foi campeão feminino no maior evendo de Crossfit da América Latina, o Monstar Games, realizado em Goiânia (GO) no final de semana. As atletas Monique Furtado, Hanna Íris e Taiane Lopes conquistaram o título na categoria amador feminino

Foram realizadas cinco provas e o Pará teve êxito em três, ficando no Top 5 desde o inícios das provas. As atletas fazem parte do box CF2503, localizada na Augusto Montenegro, e tiveram auxílio do headcoach Felipe Oliveira.