Olimpíadas 2024: Bia Haddad tem adversária definida para a estreia; confira confrontos

Bia Haddad Maia, melhor tenista do Brasil entre homens e mulheres da atualidade, já tem a adversária da estreia nas Olimpíadas de Paris 2024. Atual 22ª colocada do ranking mundial da WTA, a atleta vai encarar a francesa Varvara Gracheva.

A brasileira precisa vencer para avançar para a segunda fase. Se passar, Bia vai enfrentar a vencedora da partida entre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova e a britânica Katie Boutler. Os horários dos jogos ainda não foram definidos pela organização.

Além de Bia Haddad, a brasileira Laura Pigossi também se classificou para a disputa no simples. A estreia será contra a ucraniana Dayana Yastremska. Atualmente, Laura é a 110ª do ranking mundial, já a adversária é a 26ª. Com isso, o duelo será difícil para a atleta do Brasil.

Thiago Monteiro também teve o primeiro adversário definido. Na primeira fase ele vai encarar o argentino Sebastian Baez. Já Thiago Wild joga contra Tomas Etcheverry, da Argentina.

Nas duplas, Haddad faz parceira com a tenista Luisa Stefani. As duas enfrentam as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang na primeira fase.

Em Paris, os duelos de tênis serão disputados nas quadras tradicionais de Roland Garros, um dos maiores torneios da modalidade no mundo. As partidas estão previstas para acontecerem entre os dias 27 de julho a 4 de agosto.

Confira os confrontos dos brasileiros no tênis na primeira fase

Simples masculino

Primeira rodada: Thiago Monteiro (Brasil) x Sebastian Baez (Argentina)

Primeira rodada: Thiago Wild (Brasil) x Tomas Etcheverry (Argentina)

Primeira rodada: Nuno Borges (Portugal) x Mariano Navone (Argentina)

Simples feminino

Primeira rodada: Laura Pigossi (Brasil) x Dayana Yastremska (Ucrânia)

Primeira rodada: Beatriz Haddad Maia (Brasil) x Varvara Gracheva (França)

Duplas masculinas

Primeira rodada: Nuno Borges/Francisco Cabral (Portugal) x Petros Tsitsipas/Stefanos Tsitsipas (Grécia)

Primeira rodada: Thiago Monteiro/Thiago Wild x Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov (Cazaquistão)

Duplas femininas

Primeira rodada: Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani x Yuan Yue/Zhang Shuai (República Popular da China)