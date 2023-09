Nova hipótese para morte de Walewska Oliveira é apontada por vizinha

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira faleceu de forma trágica na última quinta-feira (21), ao cair do 17º andar do edifício onde morava, em São Paulo. O incidente desencadeou investigações policiais que, inicialmente, sugeriam um possível suicídio, baseadas na descoberta de uma carta de despedida deixada pela atleta pouco antes do ocorrido.

Entretanto, uma vizinha do edifício em questão trouxe uma perspectiva alternativa para a tragédia. A testemunha relatou - com acesso do Jornal Metrópoles - que a queda ocorreu em frente à varanda do apartamento de Walewska, ressaltando que o guarda-corpo na área comum do 17º andar é de altura notavelmente reduzida, o que pode ser considerado perigoso, especialmente levando em conta a altura da atleta, que era de 1,90m.

A vizinha, moradora do prédio, declarou: "Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história, porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas, diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar".

Ela acrescentou ainda que "o laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade de ela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda-corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, pois, essa hipótese não pode ser descartada".

A testemunha também questionou a suposta carta de despedida, afirmando: "Tinha uma pasta na mesa com vários papéis que estão dizendo que eram cartas de despedida. Pode até ser, mas ainda não está comprovado. Podiam ser anotações para entrevista que ela ia dar para o SporTV. Ela entrou no local muito antes da hora do acidente e quem esteve com ela disse que ela estava conversando normal e parecia tranquila".

O marido de Walewska, Ricardo Mendes, não teve acesso à suposta carta de despedida ou ao celular da esposa, ambos sob posse da polícia de São Paulo. O boletim de ocorrência descreveu a cena do incidente, com uma garrafa de vinho pela metade e uma taça sobre uma mesa, bem como uma pasta com uma folha sulfite na qual aparentemente foi escrita a carta de despedida. Uma auxiliar de limpeza do condomínio confirmou que viu Walewska Oliveira na área de lazer bebendo uma taça de vinho e que a atleta não demonstrava sinais de angústia.

O caso está sendo tratado como "morte suspeita" e está sob a jurisdição do 78º Distrito Policial de São Paulo, localizado nos Jardins.