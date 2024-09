NFL no Brasil: Torcedor paraense consegue autógrafo de cornerback dos Packeres antes de jogo

O Brasil recebe pela primeira vez um jogo da NFL (Liga de Futebol Americano). Na noite da última quarta-feira (4), os jogadores do Philadelphia Eagles e Green Bay Packers desembarcaram em São Paulo para a partida e muitos torcedores tentaram contato com os atletas. Em uma das tentativas, um paraense conseguiu um autógrafo do cornerback dos Packeres Jaire Alexander, que desceu do ônibus da equipe para atender alguns fãs.

Nas imagens compartilhadas na rede social Threads, é possível ver que o jogador sai do ônibus do time e vai até a grade onde alguns torcedores estão centralizados. Alexander fala com um fã paraense, identificado como Rodrigo Pinto, com simpatia e assina a camisa do torcedor.

"Você é o meu jogador favorito", disse o fã paraense. Alexander agradece o carinho e responde: "Você fez a minha noite. Onde eu assino?"

Nesta quinta-feira (5), o Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Arena Neo Química, estádio do Corinthians, em São Paulo. O jogo é válido pela primeira semana da temporada regular 2024/25 da NFL, que desembarca pela primeira vez no Brasil.