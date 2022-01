NBA: Saiba onde assistir o clássico New York Knicks e Boston Celtics desta quinta-feira

Apesar dos surtos de covid-19 e partidas adidadas, a bola continua subindo na NBA. Na noite desta quinta-feira (6), às 21h30, a bola rola no clássico entre New York Knicks e Boston Celtics, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA). As equipes brigam diretamente por uma vaga no play-in, a 'repescagem' dos playoffs da NBA.

Como chegam?

Ambas as equipes chegam de forma irregular para o clássico. Donos da casa, o Knicks vem de seis vitórias e quatro derrotas nos últimos 10 jogos, o que aproximou a equipe do Z10. Já o Boston perdeu seis das últimas 10 e precisa vencer para não ser ultrapassado pelo rival.

Knicks e Celtics têm rigorosamente a mesma campanha: 18 vitórias e 20 derrotas. Quem vencer, passa a noite na zona de classificação para o play-in.

Onde assistir?

New York Knicks x Boston Celtics tem transmissão pelo SporTV 2, TNT Sports e NBA League Pass, a partir das 21h20, horário de Brasília.