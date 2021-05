Narrador do 'Combate' se empolga com título de brasileiro no UFC e joga caderno pro alto

O narrador do canal 'Combate', Rhodes Lima, viralizou no Twitter após comemorar muito a vitória de Charles do Bronx no UFC 262 realizado em Houston, nos Estados Unidos, na noite de sábado. Direto dos estúdios da Globo, Rhodes bateu na cadeira, bateu com o caderno na mesa e, em seguida, jogou o objeto para o alto, voando folhas para todos os lados. Para saber tudo sobre a luta, clique aqui.

+Veja os confrontos da Libertadores

Ao lado comentarista e ex-campeão do UFC Minotauro, Rhodes reviu a cena da reação diante da conquista do cinturão do brasileiro no peso-leve, e ficou pedindo para que a transmissão não mostrasse, aos risos, argumentando que tomaria bronca da direção. A reação repercutiu e muitos torcedores se identificaram com a atitude dele.

- RhoodesLima me representou. Também joguei as coisas aqui e acordei a casa inteira. Emoção demais - comentou um internauta.

- Demais a reação do Rhoodes Lima e do Minotauro com esta grande vitória. Se eu estivesse na cabine, seria a mesma coisa! - postou outro.

Veja alguma reações:

Fiquei emocionado demais e a narração do @RhoodesLima foi simplesmente espetacular, que emoção ele passou — Robgol 44 (@robsonjosealme1) May 16, 2021

sensacional @RhoodesLima um show a parte, o Brasil comemorou com você — Milton Rosas (@milton_rosas3) May 16, 2021