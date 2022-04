Nadadora paraense quebra recorde estadual no Campeonato Brasileiro Absoluto; veja

A nadadora Andreza dos Remédios, do Clube do Remo, fez bonito no Campeonato Brasileiro Absoluto, quebrando recorde paraense na prova de 50 metros, Borboleta, com tempo de 28'15".

VEJA MAIS

Na classificação geral da competição, ficou em décimo segundo lugar, posição honrosa para a natação paraense, superando inúmeras atletas do eixo Sul e Centro-Oeste.

Há muito tempo que a natação paraense não conseguia essa classificação na competição, onde, participam somente os melhores nadadores do Brasil e Andreza dos Remédios resgatou esse grande feito da natação paraense no cenário nacional.