Na Rússia, em retorno ao peso-pena, paraense Felipe Froes vence russo no ACA

O paraense Felipe Froes retornou a categoria peso-pena com uma vitória importante no ACA, em São Petersburgo, na Rússia. Na última sexta-feira (19), o lutador de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, venceu o russo Gleb Khabibullin por decisão divida.

Em um combate duro e bem disputado entre os dois, o paraense saiu vencedor após três rounds caminhando para frente, com bons golpes na luta em pé. Em contato com o Núcleo de Esportes de Oliberal.com, Felipe destacou que o resultado foi muito importante, pois marca o retorno dele na sua categoria original e o mantém na fila para uma disputa de cinturão no futuro.

VEJA MAIS

"Essa vitória foi muito importante porque foi o meu retorno a categoria peso-pena, estava no peso-leve, e foi a divisão onde fui campeão, e eu precisava marcar território para mostrar que eu continuo entre os top 10. Meu adversário era top 6 e agora, vencendo ele, eu tomo o lugar dele e isso me aproxima do cinturão que é o meu objetivo final. E aí com mais duas ou três vitórias eu acho que já consigo lutar pelo cinturão novamente", declarou Froes.

Vitória veio por decisão dividida (Divulgação / ACA)

Froes vinha de derrota na organização, que a maior do território russo. Além de se recuperar do revés, o paraense ainda quebrou a sequência lutas sem perder de Khabibullin. Até então, o lutador estava a sete combates invicto, somando cinco vitórias e dois empates.

Felipe Froes é natural de Ananindeua e luta há mais de oito anos no leste europeu. Em 2020, o paraense conquistou o título da divisão dos penas do ACA, mas perde em seguida. Agora, o objetivo é refazer o caminho para chegar a mais uma disputa pelo cinturão. O lutador tem 31 anos, 24 vitórias, oito derrotas na carreira e um empate.