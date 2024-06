Na Arábia Saudita, paraense promete grande luta contra russo para conquistar vitória no UFC

Longe de Belém há cerca de cinco anos, o paraense Brendson Ribeiro tem um segundo compromisso no UFC. Neste sábado (22), na Arábia Saudita, o lutador vai enfrentar o russo Magomed Gadzhiyasulov na categoria meio-pesado (até 92,9 kg). Em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de OLiberal, o atleta, que cresceu em Vila Maú, em Marapanim, interior do Pará, afirma estar bem e confiante para sair com o braço erguido.

"Estou me sentindo bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Estou bem tranquilo. Fiz um grande trabalho com a minha equipe, de jiu-jitsu, manopla, grappling, eu estou muito feliz, empolgado e animado para sábado, a gente fazer a melhor luta do evento", declarou Brendson Ribeiro.

VEJA MAIS

Na estreia, em fevereiro deste ano, o paraense encarou o chinês Zhang Mingyang, que venceu por nocaute no primeiro round. Na entrevista, Brendson falou sobre a luta e disse que a "vontade de nocautear" acabou atrapalhando no desenrolar da disputa.

"Não é que deu errado. Todos viram que eu estava melhor, que estava ganhando a luta. Meus golpes estavam machucando o meu adversário, mas, realmente, foi a minha vontade de nocautear que acabou me atrapalhando. Acabei recebendo um contragolpe. Isso acontece, é coisa de luta. Mas, trabalhamos isso com os meus treinadores para que isso nunca mais volte a se repetir", analisou o lutador.

Brendson vai enfrentar um lutador com base na luta em pé novamente. Magomed Gadzhiyasulov é estreante no Ultimate e está invicto na carreira. Até o momento, o russo possui oito vitórias no cartel. O paraense explicou que na preparação não costuma se preocupar muito com adversário e sim no seu desenvolvimento pessoal.

Na entrevista, o meio-pesado destacou que fez um camp parecido com o do último combate e afirmou que está 100% para a luta.

"Não mudou tanta coisa. Eu sou um cara que fica estudando muito o jogo do meu adversário, eu sou um cara que foca realmente em fazer o meu melhor nos treinamentos. É claro que a gente dá uma olhada nas lutas dos adversários, mas isso não é o que eu levo como [parâmetro]. Eu dou uma estudada, mas o foco realmente é 100% em mim. Fazer o que eu faço de melhor", contou.

Saudades do Pará

Brendson nasceu em Belém. No entanto, ainda criança, foi morar com os avós em Vila Maú. Desde que começou a investir no MMA, o lutador teve que abdicar do convívio com a família.

Hoje, ele tem residência física em Curitiba, Paraná, há cinco anos e sente muita falta do estado natal e da família.

"É difícil falar de Belém, do Pará, de Maú e não se emocionar um pouco. A minha família está toda aí. A gente que é atleta abre mão de muita coisa, inclusive de estar perto da família, para correr atrás dos nossos sonhos. Comigo não foi diferente. Então, só de estar aqui, representar a galera de Vila Maú que torce muito por mim, a minha família, não tem preço", declarou Brendson emocionado.

Antes da viagem para o oriente, o lutador contou com o apoio de alguns membros da família e está energizado para entrar no octógono neste sábado e fazer uma grande luta.

"Tem cinco anos que eu estou em Curitiba, eu voltei a Belém uma vez, em 2022, fui ver minha família. Tem um ano que minha mãe veio me visitar, os meus irmãos vieram [me ver] há duas semanas, já estou morrendo de saudades. Depois dessa luta, eu vou ver a minha família, mas só o carinho que eu recebo do povo de lá é muito gratificante. Isso tudo só me dá mais gás, mais força para chegar e apresentar uma grande luta e levar essa vitória para eles", completou.

Promessa de grande luta

O paraense possui 15 vitórias na carreira e nunca deixou a decisão ir para os juízes. São nove nocautes e seis finalizações. Contra o russo, Brendson promete entrega e um grande duelo entre os dois lutadores.

"Prometo fazer uma grande luta, empolgar a galera e alavancar cada vez mais o meu nome e o do meu time, que é uma das melhores do mundo. Eu estou pronto para fazer a melhor luta do evento. Eu quero só ser eu lá dentro, já fiz o que tinha que ser feito. Então, eu vou subir ali no octógono sem nenhuma dúvida na cabeça e mostrar para vocês realmente quem é Brendson Ribeiro", concluiu o paraense.

Evento

O UFC chega pela primeira vez na Arábia Saudita. O evento terá na luta principal o duelo entre os pesos-médios Robert Whittaker e Ikram Aliskerov. Além do paraense, outros três brasileiros entram em ação: Antonio Trócoli, Johnny Walker e Felipe Lima. Com horário diferente, os combates começam a partir das 13h.

Card Principal - 16 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Robert Whittaker x Ikram Aliskerov

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sergei Pavlovich x Alexander Volkov

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez

Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov x Antonio Trócoli

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Johnny Walker x Volkan Oezdemir

Card Preliminar - 13 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast x Jared Gordon

Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Felipe Lima

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Rinat Fakhretdinov x Nicolas Dalby

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyung Ho Kang x Muin Gafurov

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Magomed Gadzhiyasulov x Brendson Ribeiro

Peso-galo (até 61,2 Kg): Xiao Long x Chang Ho Lee