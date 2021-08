'Não se mistura o que se faz em pistas esportivas com o que se faz nas ruas das cidades', diz piloto

A morte de duas pessoas em um acidente no trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém, levantou a questão sobre a responsabilidade na direção. Os motivos para a colisão dos carros, que vitimou mãe e filha e deixou o pai internado em estado grave ainda são incertos. Discussão de trânsito, som alto, bebida alcoólica e alta velocidade podem estar entre as causas do acidente. Testemunhas ainda levantaram a questão de ser uma disputa de “racha”, mas nada foi confirmado pela polícia, que segue com as investigação.

Para falar sobre a questão da responsabilidade na direção, a reportagem de OLiberal ouviu o piloto de motovelocidade Nestore Guarino Filho. "Não se mistura o que se faz em pistas esportivas com o que se faz nas ruas das cidades". “Infelizmente acontecem esses situações. Aproveito e mando minhas condolências aos familiares e amigos, que Deus conforte os seus corações. Mas, definitivamente, a rua é um lugar para a gente se locomover de um lugar para outro e só. São vias para que nós possamos acessar lugares e não são pistas de competições. E dentro do nosso esporte a primeira coisa que importa é a vida do piloto. Não importa a moto, não importa o chão, não importa o espetáculo. O que importa tanto é a vida do piloto. Então nós trabalhamos muito em conscientizar as pessoas nesse quesito”, comentou.

O piloto ainda pede que as pessoas sempre usem os itens de segurança e evitem colocar os outros em risco.

“Sempre usar itens de segurança, sempre praticar em espaço feito para esse esporte, como o circuito que temos em Castanhal. Na rua ou no circuito tem sempre que usar luvas, capacete, protetor de costa, jaqueta, nada de chinelo na moto, sempre bem protegido e na velocidade segura. Na rua, a gente tem que dirigir pelos outros. Vai tranquilo, com calma, atrasou? Já atrasou. Não acelere demais porque colocar em risco a sua vida e a de outras pessoas. Sempre dentro dos limites e com os itens de segurança, isso é muito importante”, alertou.