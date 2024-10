Morre Maguila, ex-boxeador brasileiro, aos 66 anos: relembre quem foi o ícone do boxe

Morreu nesta quinta-feira (24), o boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa do pugilista, Irani Pinheiro, no programa Balanço Geral, da Record. Maguilla foi vítima de demência e sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença similar ao mal de Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta, principalmente de lutadores.

O ex-peso-pesado tinha uma das “direitas” mais pesadas do boxe nacional. Ele estava há 18 anos com a encefalopatia traumática crônica no último mês descobriu que tinha um nódulo no pulmão.

“Ele ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica. Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia, disse, sua esposa Irani.

Relembrando a Carreira e o Legado de Maguila

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido popularmente como Maguila, foi um dos mais emblemáticos boxeadores brasileiros, deixando uma marca profunda no esporte nacional. Nascido em Aracaju, Sergipe, no dia 12 de junho de 1958, Maguila viveu uma infância humilde antes de encontrar no boxe uma oportunidade para mudar de vida. Sua força física e determinação o levaram a se tornar uma das maiores referências do esporte no Brasil nos anos 80 e 90.

Ascensão e Conquistas no Boxe

A estreia profissional de Maguila no boxe aconteceu em 1983, e não demorou muito para que ele se destacasse por sua agressividade nos ringues. Ao longo de sua carreira, Maguila acumulou um impressionante número de 85 lutas, das quais venceu 77, com 61 vitórias por nocaute. Ele rapidamente se tornou um nome conhecido no Brasil e internacionalmente, principalmente por sua coragem ao enfrentar grandes adversários do cenário mundial, como Evander Holyfield e George Foreman, figuras lendárias do boxe mundial.

Entre seus feitos mais notáveis estão os títulos de Campeão Sul-Americano e Campeão Continental de Boxe, além de ser o primeiro brasileiro a disputar o título mundial dos pesos pesados, a categoria mais prestigiada do esporte.

Popularidade e Contribuição para o Boxe Brasileiro

Maguila não apenas fez história nos ringues, mas também se tornou uma figura popular na mídia. Seu jeito simples e carismático cativou os brasileiros, e ele passou a ser presença frequente em programas de TV e campanhas publicitárias. Durante uma época em que o boxe não tinha tanta visibilidade no Brasil, Maguila desempenhou um papel fundamental ao trazer o esporte para o grande público. Ele ajudou a quebrar a barreira do anonimato que envolvia muitos boxeadores brasileiros e deu início a uma nova era, abrindo caminho para outros atletas.

Lutas Finais e Problemas de Saúde

Após se afastar dos ringues no final dos anos 90, Maguila enfrentou sérios problemas de saúde. Foi diagnosticado com Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), uma doença degenerativa comum entre pugilistas, causada por repetidos golpes na cabeça ao longo dos anos. Nos últimos anos de sua vida, o ex-boxeador esteve sob cuidados médicos intensivos, enquanto sua saúde mental e física se deterioravam.

O Legado de Maguila

Mesmo após seu afastamento, Maguila continuou sendo uma inspiração para muitos jovens pugilistas e esportistas. Sua trajetória de superação, desde a infância humilde até o estrelato no boxe, é um símbolo de perseverança e força. Maguila será lembrado como um dos maiores ícones do boxe brasileiro, não apenas pelos títulos conquistados, mas por sua influência duradoura no esporte e por seu papel como embaixador do boxe no Brasil.