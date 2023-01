MMA: Lutadora Paraense Rayanne Amanda vence canadense Katie Saull pelo Invicta; vídeo

A paraense Rayanne Amanda, de 27 anos, venceu a canadense Katie Saull, na estreia no maior evento de feminino de MMA do Mundo, o Invicta. A luta ocorreu ontem, ocorreu em Denver, no Colarado (EUA) e Rayanne derrotou a oponente por decisão unânime dos juízes, após três rouds de disputa, pela categoria peso-palha (até 52 kg).

Assista

Com o resultado, Rayanne Amanda possui agora um cartel no MMA com 12 vitórias e seu seis derrotas. Após a luta e nas redes sociais, a lutadora agradeceu pela torcida e afirmou estar feliz e segura na carreira.

“Minha estreia com vitória, Graças a Deus. Me sinto muito bem, consegui dominar a luta em todos os rouds e foi maravilhosa a minha estreia. Muito obrigado aos professores de Belém, do Pará, mestre Pedra, de Benevides que me ajudou muito, meu professor de jiu-jits Fábio e meu pai. Tudo no tempo de Deus. Hoje me sinto segura e feliz. Obrigada pela imensa torcida, quanto carinho recebi. Essa é vitória é para todos vocês”, falou.