Medalhistas de Paris 2024 zombam de estado deteriorado de medalhas quatro meses após os Jogos

Quatro meses após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a deterioração de algumas medalhas tem gerado um burburinho nas redes sociais. Atletas como os nadadores franceses Clément Secchi e Yohann Ndoye Brouard, medalhistas de bronze, se divertiram publicamente com o estado das suas conquistas, tornando o assunto ainda mais comentado.

Antes mesmo das postagens dos nadadores, outros atletas já haviam notado que as medalhas de bronze da edição parisiense estavam sofrendo com a oxidação. O skatista americano Nyjah Huston foi um dos primeiros a reclamar, destacando o rápido desgaste do material.

“As medalhas parecem ótimas quando são recebidas, mas depois de algum tempo em contato com a pele, com suor ou até quando meus amigos as usam, a qualidade não parece ser a mesma. Acho que as medalhas olímpicas precisam melhorar em termos de durabilidade”, comentou em uma rede social.

Em resposta à queixa do atleta, o Comitê Organizador dos Jogos de Paris se pronunciou, afirmando que substituiria as medalhas danificadas. Há pouco mais de três meses, foi divulgado que as medalhas com problemas de oxidação seriam trocadas por versões idênticas. Até o momento, esse problema tem se limitado às medalhas de bronze.

“O maior prêmio para um atleta é a medalha olímpica, e sabemos o quanto ela é importante. As medalhas danificadas serão substituídas por outras do mesmo modelo”, informou o Comitê Organizador em um comunicado oficial.