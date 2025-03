Mata-mata da Superliga B de vôlei: Apade pega o Montes Claros-MG neste sábado, em Belém 

A Apade, única representante do Pará na Superliga B de vôlei, começa sua jornada no mata-mata da competição neste sábado (15), enfrentando o Montes Claros-MG, em Belém. A partida, válida pelas quartas de final, será realizada às 19h no ginásio da Universidade do Estado do Pará (UEPA), localizado na Avenida Almirante Barroso.

Após uma fase de grupos empolgante, em que conquistou sete vitórias, sendo três delas consecutivas, a equipe paraense chega motivada para o confronto decisivo e almejando uma vaga na elite do vôlei nacional (o último clube paraense a disputar foi o Remo, em 2009). Na última rodada da fase inicial, a Apade superou o América-RN por 3 sets a 2, diante de mais de mil torcedores no ginásio Mangueirinho. A equipe terminou a fase de grupos em 6º lugar, com 20 pontos em 13 jogos, e agora se prepara para a fase decisiva.

Para o ponteiro Ian Rufino, um dos destaques da equipe, o trabalho durante a temporada será fundamental para o desempenho nos playoffs. “Treinamos muito durante toda a temporada, agora acredito que raça, coração e persistência vão ser fundamentais. Contamos com o apoio da nossa torcida, que sempre comparece e nos dá muita força, para conseguirmos um bom resultado no primeiro jogo”, afirmou o jogador, que está confiante no apoio da torcida paraense.

O confronto de ida promete ser disputado. A Superliga B adota o sistema de "melhor de duas partidas" nas quartas de final, e caso cada time vença um jogo, a classificação será decidida no "golden set", disputado logo após o segundo duelo.

Fórmula de disputa das quartas de final da Superliga B:

Apade e Montes Claros-MG disputam duas partidas. Em caso de vitória de cada time, a classificação será decidida no golden set, disputado logo após o segundo jogo.

Ingressos para a partida:

Os ingressos para o jogo já estão à venda somente de forma online. Não haverá venda presencial. Os valores são:

R$ 20,00 (inteira)

R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível (meia solidária)

Clique aqui para compra de ingressos

Serviço:

Jogo: Apade x Montes Claros-MG

Data: Sábado, 15 de março de 2025

Horário: 19h

Local: Ginásio da UEPA (Av. Almirante Barroso)

Acesso: Entrada dos torcedores pela Av. Almirante Barroso.