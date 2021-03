Lutadora do UFC abre site de conteúdo adulto

A lutadora do UFC Maryna Moroz estreou um site privado de conteúdo adulto no início do mês de março. Sem combater pela competição desde março de 2020, a ucraniana compartilhou a notícia em seu Instagram. Na plataforma, os fãs da atleta podem assinar fotos e vídeos sensuais por cerca de R$ 55.

No UFC, Maryna lutou treze vezes e perdeu apenas três vezes. Conhecida como a "Dama de Ferro". Mesmo com a polêmica, a lutadora disse que responderá a todos os seus fãs na sua plataforma.

Veja abaixo o Instagram de Maryna Moroz: