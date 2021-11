Lutador paraense faz sua estreia no UFC no próximo sábado, em Nova York

O paraense Bruno Souza, conhecido como The Tiger, anunciou no último domingo (31), nas redes sociais, o contrato com o UFC. Além disso, o lutador também revelou que a estreia na maior organização de MMA do mundo será no próximo sábado (6), no UFC 268: Usman vs Covington, contra o armenio Melsik Baghdasaryan.

De acordo com Bruno, a luta foi oferecida em cima da hora, mas como sempre está treinando, ele aceitou o desafio. O combate será sete dias depois do anuncio do contrato.

Atual campeão do LFA (Legacy Fighting Alliance) na categoria peso-pena, Bruno tem um cartel com dez vitórias e uma derrota. A principal base do paraense é o karatê, a mesma do ídolo, Lyoto Machida, ex-campeão do UFC.

O adversário do paranaense, Melsik Baghdasaryan, entrou no UFC através do Contender Series, evento do presidente da organização, Dana White. Na estreia, em julho, nocauteou Collin Anglin. O arménio tem um cartel de seis vitórias e uma derrota.

Evento

O UFC 268 ocorre no próximo sábado (6), em Nova York, a partir das 19h. Com direito a duas revanches, o evento terá duas disputas de cinturão. No peso-palha feminino, a chinesa Weili Zhang vai tentar recuperar o cinturão que perdeu para a norte-americana Rose Namajunas. Na luta principal da noite, Kamaru Usman, atual campeão, e Covington se enfrentam novamente pelo título da categoria peso-meio-médio.