Lutador paraense anuncia contrato com o UFC: 'Começo do meu objetivo'

O lutador paraense Bruno Souza é o novo lutador do UFC, maior organização de MMA do mundo. O anuncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do atleta.

"Estamos começando um ciclo importante, e encerrando um que foi primordial para essa construção. Assinar com uma das maiores empresas de MMA é apenas o começo do meu objetivo como atleta profissional", avaliou o lutador.

Conhecido como "The Tiger", Bruno era o atual campeão do LFA (Legacy Fighting Alliance) na categoria peso pena. O cartel do paraense no MMA é bastante positivo: são dez vitórias e uma derrota.

A formação de Bruno nas lutas começou com o caratê. O paraense treinava com a família Machida, em Belém. Um dos "mentores" do lutador foi Lyoto Machida, que já foi campeão do UFC, mas na categoria meio-pesado.