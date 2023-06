Luisa Stefani vence mais uma nas duplas e avança às oitavas de Roland Garros

Luisa Stefani conquista mais uma vitória em Roland Garros, avançando para as oitavas de final nas duplas femininas. Após uma estreia vitoriosa ao lado de Rafael Matos nas duplas mistas, a talentosa tenista brasileira, de 25 anos, continua a brilhar no torneio parisiense. Na última sexta-feira, juntamente com sua parceira canadense Gabriela Dabrowski, Stefani superou Dalma Galfi e Katarzyna Piter em uma batalha acirrada de três sets, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.

Na categoria masculina, Marcelo Melo e John Peers também obtiveram sucesso ao derrotar Hugo Nys e Jan Zielinski por 7/6 (5) e 6/4, garantindo sua classificação para as oitavas de final. E para completar um dia vitorioso para o Brasil, Rafael Matos avançou junto com o português Francisco Cabral nas duplas.

VEJA MAIS



Luisa Stefani demonstrou um desempenho excepcional rumo às oitavas de final. O jogo não começou de forma favorável para a dupla brasileira, que perdeu o primeiro set por 6/4. No entanto, Stefani e Dabrowski se recuperaram de maneira impressionante no segundo set, vencendo por 6/2. O confronto emocionante seguiu para o último e decisivo set da partida.

Com muita determinação, a paulista e sua parceira canadense fecharam o jogo com o placar de 7/5, assegurando seu lugar nas oitavas de final do prestigioso Aberto da França. Na próxima fase, a dupla vencedora enfrentará Taylor Townsend e Leylah Fernandez.

Esta é a primeira participação de Luisa Stefani nas duplas femininas de um Grand Slam desde que sofreu uma lesão no joelho direito no US Open de 2021. Neste ano, a talentosa tenista brasileira competiu apenas na categoria de duplas mistas no Australian Open, onde conquistou o título ao lado de seu compatriota Rafael Matos.