Thiago Seyboth Wild vence mais uma e avança à terceira fase de Roland Garros

Thiago Seyboth Wild, o tenista brasileiro de 23 anos, continua surpreendendo no torneio de Roland Garros, demonstrando que sua vitória contra Daniil Medvedev na estreia não foi um acaso. Nesta quinta-feira (1°), Thiago avançou para a terceira rodada ao vencer o experiente argentino Guido Pella por 3 sets a 1, em uma partida que durou 2h55min, em Paris.

Essa será a primeira vez que Thiago, atualmente classificado como o 172º melhor do mundo, chegará tão longe em um Grand Slam. Ele está disputando apenas sua terceira partida em uma chave principal de um torneio do tipo Major, sendo a segunda vitória sobre Medvedev na famosa quadra central Philippe-Chatrier, em Roland Garros.

Para chegar à chave principal, Wild teve que passar pelas fases preliminares do torneio. No entanto, ele está em ótima forma e foi responsável pela primeira grande surpresa da competição na terça-feira. Agora, o tenista paranaense enfrentará o japonês Yoshihito Nishioka, o 27º cabeça de chave.

Nishioka também avançou para a próxima fase ao vencer o australiano Max Purcell por 3 sets a 1, em uma partida disputada com parciais de 4/6, 6/2, 7/5 e 6/4. O japonês, de 27 anos, ocupa atualmente a 33ª posição no ranking mundial e já conquistou dois títulos de ATP em sua carreira, enquanto Wild tem um único título, conquistado em Santiago, no Chile, em 2020.