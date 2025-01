Lucas Pinheiro conquista o 2º pódio para o Brasil no circuito mundial de esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro conquistou seu segundo pódio pelo Brasil no circuito mundial de esqui alpino. Neste sábado, em Adelboden, na Suíça, o atleta terminou a etapa com a medalha de prata, a apenas 0,02 atrás do campeão, o francês Clément Noël.

Esse resultado é mais um histórico para o Brasil, que não tem tradição em esportes de inverno. Em dezembro de 2024, Lucas terminou a etapa de Beaver Creek, nos Estados Unidos, da Copa do Mundo, em segundo lugar. A conquista marcou a primeira medalha na modalidade para a seleção brasileira.

Antes de decidir competir com a bandeira brasileira, Lucas defendia a Noruega, país onde nasceu, e já havia conquistado 14 pódios em competições. Com o resultado na etapa mundial, o atleta ficou em quarto lugar na classificação geral nesta temporada 2024/2025.

Lucas Pinheiro é filho de mãe brasileira e pai norueguês. Durante os primeiros anos de sua carreira, competiu com a bandeira da Noruega e se destacou na temporada de 2023. Mas, desde 2024, decidiu retornar às disputas pelo Brasil.

Mais medalha no gelo

O momento do Brasil nos esportes de inverno está em alta. Na última sexta-feira (10), a brasileira Nicole Silveira voltou a subir ao pódio em uma etapa da Copa do Mundo. Desta vez, a atleta conquistou o bronze no skeleton.